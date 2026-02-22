Trump zegt ziekenhuisschip naar Groenland te sturen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat hij een ziekenhuisschip naar Groenland stuurt. Trump heeft eerder gedreigd het autonome Deense gebied te willen inlijven. Trump stelt op Truth Social dat het schip zieke mensen in Groenland zal gaan behandelen, zonder te verduidelijken op wie hij doelt of hoeveel mensen het zal helpen.

"We gaan een geweldig ziekenhuisschip naar Groenland sturen om te zorgen voor de vele mensen die daar ziek zijn en die er niet worden verzorgd", schrijft Trump in een bericht op het onlineplatform. "Het is onderweg!!!"

Het bericht bevat een ogenschijnlijke AI-afbeelding van de USNS Mercy, een 272 meter lang schip, dat richting besneeuwde bergen aan de horizon vaart. Normaal gesproken is het gestationeerd bij het zuiden van Californië. Het is onduidelijk of dit ook echt het schip is dat Trump naar Groenland stuurt.

Trump stelt dat Groenland, dat rijk is aan mineralen, van vitaal belang is voor de veiligheid van de Verenigde Staten en de NAVO ten opzichte van Rusland en China.