DHL hervat pakketbezorging naar de VS

BONN (ANP/DPA) - DHL stuurt vanaf donderdag weer pakketten naar de Verenigde Staten. Het Duitse postbedrijf verzond vier weken geen pakketten naar het land als gevolg van nieuwe regelgeving rondom invoerrechten. De pakketbezorging wordt nu hervat voor zakelijke klanten. Particulieren kunnen zogeheten cadeauzendingen - pakketten zonder commercieel doel - tot een waarde van maximaal 100 dollar sturen.

Eind augustus kwam veel postverkeer naar de VS stil te liggen nadat de regering-Trump een einde maakte aan de vrijstelling van pakketten ter waarde van maximaal 800 dollar. Hierdoor was het voor veel postbedrijven onduidelijk hoe ze aan alle douaneverplichtingen moesten voldoen. Volgens de Wereldpostunie van de VN leidde dit tot een daling van 80 procent van het postverkeer naar de VS.

Eerder kondigde PostNL al aan de pakketbezorging voor zakelijke klanten en retourzendingen te hervatten.