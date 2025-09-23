Lula haalt uit naar VS op VN-top in New York

NEW YORK (ANP) - De Braziliaanse president Lula da Silva heeft op de VN-top in New York fel uitgehaald naar gastland VS. In zijn openingstoespraak dinsdag hekelde Lula het Amerikaanse veto tegen de erkenning van een Palestijnse staat.

"Het is te betreuren dat een oplossing die gisteren in deze zaal nog opnieuw werd erkend door meer dan 150 VN-lidstaten, wordt tegengehouden door een enkel veto", zei Lula, "waarmee het gastland (de VS) president Mahmoud Abbas ervan weerhoudt een Palestijnse zetel in te nemen in de zaal."

De Braziliaanse president voegde eraan toe dat onder het puin in Gaza, naast tienduizenden lichamen van onschuldige burgers, ook het internationaal recht ligt begraven. Ook benadrukte Lula dat "bommen en nucleaire wapens ons niet zullen beschermen" tegen de komende klimaatcrisis.