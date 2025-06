Dierenwinkelketen Pets Place boekt meer omzet door nieuwe winkels

EDE (ANP) - Dierenwinkelketen Pets Place heeft vorig jaar meer omzet geboekt. Het bedrijf heeft in 2024 nieuwe winkels geopend in onder meer Utrecht, Lelystad en Drachten en nam enkele grote zelfstandige dierenwinkels over. Ook verkocht het bedrijf meer via de webshop.

De omzet van Pets Place steeg in 2024 naar ongeveer 300 miljoen euro. Dat is zo'n 15 procent meer vergeleken met 2023. Een kwart van de omzet komt volgens topman Ard Malenstein uit de webshop.

Ondanks de omzetgroei bleef de winst gelijk aan die in 2023. Dat komt volgens Malenstein door stijgende inkoopkosten en lonen. De topman spreekt van "een uitdagend jaar" voor het bedrijf, dat naar eigen zeggen marktleider in dierenspeciaalzaken is.

Pets Place heeft nu ongeveer 170 winkels in Nederland. Het bedrijf wil dit jaar nog tien nieuwe vestigingen openen en bestaande locaties uitbreiden.