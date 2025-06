Von der Leyen praat met senator Graham over Russische sancties

BERLIJN (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft maandagochtend in Berlijn gesproken met de Amerikaanse senator Lindsey Graham, over hoe de EU en de VS sancties tegen Rusland eventueel gezamenlijk kunnen coördineren. De Republikein Graham is een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump en neemt het voortouw in de Amerikaanse Senaat voor het voorbereiden van nieuwe sancties tegen Rusland.

De Europese Commissie is momenteel bezig een achttiende sanctiepakket tegen Rusland op te stellen, gericht op de Russische bankensector en het verlagen van de prijs voor Russische ruwe olie. In combinatie met Amerikaanse maatregelen zou de impact van de sancties "sterk kunnen toenemen", zei Von der Leyen.

De twee zouden ook hebben besproken hoe de druk op Rusland verder kan worden opgevoerd, waarover geen details naar buiten zijn gebracht.