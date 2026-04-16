Dieselprijs aan de pomp daalt met bijna 6 cent

Economie
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 11:10
EINDHOVEN (ANP) - Diesel is donderdag bijna 6 eurocent goedkoper geworden aan de pomp. Consumentencollectief UnitedConsumers meldt dat de landelijke adviesprijs voor een liter diesel nu 2,589 euro bedraagt. Een week geleden stond de dieselprijs nog op een recordhoogte van 2,819 euro per liter.
De adviesprijs van benzine zakte met 0,8 cent naar 2,546 euro per liter. De adviesprijzen worden vaak alleen langs snelwegen gevraagd. Op andere plekken kunnen automobilisten goedkoper tanken.
De brandstofprijzen zijn de afgelopen dagen gedaald door hoop op een akkoord tussen de VS en Iran. Ook zou Iran mogelijk schepen door de Straat van Hormuz laten, meldt een bron aan persbureau Reuters. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten en de sluiting van de belangrijke zeestraat zijn de prijzen aan de pomp flink opgelopen. Door de Straat van Hormuz gaat normaal een vijfde van de wereldwijde olie.
Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

De wetenschap achter 'dark showering'

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

