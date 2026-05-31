Pensioengat zzp’ers: zo groot is het probleem echt

Zzp ’en is populair, maar pensioen hoort daar zelden bij. Terwijl de AOW hooguit een basisinkomen biedt, bouwt een groot deel van de zelfstandigen niets extra op. Volgens onderzoek bouwt bijna de helft van de ruim 1,2 miljoen zzp’ers momenteel geen enkel pensioen op, terwijl maar een minderheid zich daar écht zorgen over maakt.[ vvponline

Werknemers in loondienst zijn automatisch aangesloten bij een pensioenfonds en krijgen vaak ook een werkgeversbijdrage. Zzp’ers moeten alles zelf regelen, van keuze voor een product tot discipline om jarenlang in te leggen. In de praktijk schuiven velen dat voor zich uit, omdat inkomen onregelmatig is of omdat andere zaken urgenter lijken.

Waarom het pensioengat zo hard groeit

Het pensioengat van zzp’ers heeft een paar terugkerende oorzaken. Veel zelfstandigen focussen op de korte termijn: opdrachten binnenhalen, een buffer opbouwen, belasting betalen. Pensioen voelt abstract en ver weg, zeker als u dertig of veertig bent.

Daarnaast is het aanbod versnipperd en de fiscale spelregels veranderen regelmatig. De fiscale oudedagsreserve (FOR) is bijvoorbeeld sinds 2023 afgeschaft; bestaande reserves kunnen alleen nog worden omgezet in een lijfrente. Dat helpt niet bepaald om het eenvoudig en overzichtelijk te maken.[ centraalbeheer

Hoe groot is uw pensioengat ongeveer?

Een grove vuistregel: wie de hele loopbaan niets opzijzet, mist al snel een aanvullend pensioenvermogen van enkele tonnen. Stel dat u gemiddeld 50.000 euro per jaar verdient en eigenlijk zo’n 15 tot 20 procent zou moeten reserveren voor later. Als u dat 30 jaar lang níet doet, loopt u al snel honderdduizenden euro’s mis aan vermogen, zelfs bij een bescheiden rendement.

Ter vergelijking: werknemers bouwen via hun fonds vaak automatisch 10 tot 20 procent van hun salaris aan pensioenrechten op. Dat is voor een zzp’er later vrijwel niet meer in te halen zonder extreem hoge inleg.

Vijf concrete stappen die wél werken

Wie het pensioengat wil verkleinen, moet vooral beginnen. De perfecte oplossing bestaat niet, de verkeerde is niets doen. Deze vijf stappen zijn een goede basis:

Automatische inlegStel een maandelijkse overboeking in naar een aparte pensioenrekening, bijvoorbeeld direct na binnenkomst van uw honorarium. Zie het als een vaste last, net als huur of hypotheek. Fiscale jaarruimte benutten. De Belastingdienst biedt aftrek voor lijfrentepremies als u een pensioentekort hebt. Dat gaat via de zogenoemde jaarruimte en eventuele reserveringsruimte over eerdere jaren. Daarmee verlaagt u nu uw belastingdruk en bouwt u vermogen op voor later.[belastingdienst] Lijfrente of pensioenrekening gebruiken Met een bancaire lijfrente of pensioenbeleggingsrekening kunt u binnen uw jaarruimte fiscaal vriendelijk sparen of beleggen voor pensioen. Inleg is (binnen de regels) aftrekbaar, de uitkering later belast – vaak tegen een lager tarief dan nu.[nn] Langetermijnbeleggen: wie een horizon van twintig tot dertig jaar heeft, kan een deel in indexfondsen of andere brede beleggingsproducten stoppen. Historisch levert dit vaak meer op dan sparen, al met grotere schommelingen onderweg. Discipline en spreiding zijn cruciaal. Spreiden over meerdere pijlers: combineer fiscaal pensioen via lijfrente met vrij beleggen, extra aflossen op de hypotheek of investeren in een eigen woning. Hoe meer bronnen van inkomen u later hebt, hoe minder kwetsbaar u bent.

Een illustratief voorbeeld: een zzp’er die 300 euro per maand inlegt en gemiddeld 5 procent rendement haalt, bouwt in 30 jaar grofweg een kwart miljoen euro op. Dat is geen gouden pensioen, maar wel een stevig extra inkomen bovenop AOW.

Politiek: blijft pensioen voor zzp’ers een blinde vlek?

De politiek spreekt al jaren over betere bescherming voor zelfstandigen, maar concrete, breed toegankelijke pensioenoplossingen blijven uit. Wel wordt gewerkt aan een nieuwe Zelfstandigenwet en aan meer duidelijkheid rond schijnzelfstandigheid, waarbij ook pensioenrechten in het geding zijn.[ rijksoverheid

Tegelijkertijd willen sommige partijen juist meer collectieve voorzieningen en mogelijk zelfs verplicht pensioen voor zelfstandigen, terwijl andere partijen de nadruk leggen op keuzevrijheid. Zolang daar geen helder beleid uitrolt, blijft de praktijk hetzelfde: u moet het als zzp’er voorlopig vooral zelf regelen.

Uitstel is het grootste risico

Het grootste risico is niet een tegenvallend rendement, maar te laat of nooit beginnen. Wie pas op zijn 55e in actie komt, moet absurd hoge bedragen per maand inleggen om nog een beetje pensioen op te bouwen.

Wie de pijn nu een beetje voelt – door structureel een paar honderd euro per maand weg te zetten – voorkomt dat het straks een groot probleem wordt. Pensioen is saai, maar de financiële vrijheid om straks te kunnen stoppen met werken is dat allerminst.