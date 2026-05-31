Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

Wie deze zomer met de auto naar Frankrijk gaat, krijgt te maken met een relatief nieuw verkeersbord: een witte ruit op een blauwe of zwarte achtergrond, vaak boven een aparte rijstrook. Dit is een speciale carpool- of milieustrook, bedoeld om files te verminderen en schoner verkeer te stimuleren.

Op zo’n ruitenstrook mag je alleen rijden als je aan specifieke voorwaarden voldoet. Toegang is voorbehouden aan auto’s met minstens twee inzittenden, taxi’s en voertuigen met een groene Crit’Air 0-sticker, zoals volledig elektrische auto’s. Rijd je daar toch alleen met een gewone auto, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot 135 euro.

De ruit verschijnt vooral op drukke trajecten rond steden als Parijs, Lyon en Grenoble, vaak via dynamische, elektronische borden. Tijdens spitsuren is de beperking actief, buiten die tijden kan de strook soms door iedereen gebruikt worden; extra panelen langs de weg geven de geldende regels en tijdvakken aan.