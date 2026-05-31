Zo bespioneren je favoriete apps je camera en microfoon (en wat daarvan écht waar is)

We hebben het allemaal meegemaakt: je praat over een product, en even later staat je tijdlijn vol met precies die reclames. Toeval… of luisteren apps stiekem mee?

Luisteren apps echt de hele dag mee?

Het populaire idee dat apps 24/7 via de microfoon meeluisteren, klopt technisch en juridisch niet goed. Permanent opnemen zou je batterij en dataverbruik slopen, en onderzoekers zouden dat snel ontdekken. Veel apps weten vooral veel over je doordat ze allerlei data combineren: zoekgeschiedenis, locatie, eerdere aankopen, je netwerk en je gedrag over meerdere apps en sites heen.

Wat kunnen apps wél met je microfoon en camera?

Als jij toestemming geeft, kan een app:

Spraak opnemen voor voice‑berichten of spraakassistenten.

Geluid analyseren (zoals muziekherkenning of commando’s).

Via AI‑filters je gezicht in real‑time analyseren om effecten en schoonheidsfilters over je beeld te leggen.

Het echte risico zit minder in “afluistercomplotten” en meer in:

Veel te ruime toegang tot camera en microfoon voor apps die het niet nodig hebben.

Data die langer wordt bewaard en voor meerdere doelen wordt gebruikt, zoals profilering en advertenties.

Onduidelijke privacyvoorwaarden waardoor je niet weet wat er met je beelden gebeurt.

Hoe komen die ‘griezelig passende’ advertenties dan?

Die komen meestal zo tot stand:

Je zoekt iets op één site, en advertentieplatformen koppelen dat aan je profiel.

Je locatie en winkelbezoeken worden gebruikt om te voorspellen wat je interessant vindt.

Jij lijkt sterk op andere gebruikers die ergens op klikten, dus jij krijgt dezelfde reclame.

We onthouden vooral de keren dat advertentie en gesprek samenvallen, en vergeten alle andere keren – daardoor voelt het alsof er altijd wordt meegeluisterd.

In 3 minuten checken wie te veel meekijkt

Doe deze snelle schoonmaak op je telefoon:

Kijk bij instellingen welke apps toegang hebben tot camera en microfoon.

Vraag je per app af: heeft deze app dit écht nodig?

Trek rechten in bij alles wat verdacht of overbodig is (bijvoorbeeld een simpele game met microfoontoegang).

Verwijder apps die je niet meer gebruikt maar nog wel rechten hebben.

Gezonde digitale achterdocht

Je hoeft je smartphone niet weg te gooien, maar blindelings overal op “toestaan” klikken is ook geen optie meer. Door bewuster met app‑rechten om te gaan, beperk je de hoeveelheid data die over je wordt verzameld – zonder dat je meteen in complotten hoeft te geloven.