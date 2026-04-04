Dieselprijs aan de pomp stijgt licht na forse toename vrijdag

EINDHOVEN (ANP) - Diesel is zaterdag iets duurder geworden aan de pomp, na de flinke prijsstijging van ruim 10 eurocent op vrijdag. Consumentencollectief UnitedConsumers meldt dat de landelijke adviesprijs voor een liter diesel nu 2,799 euro bedraagt, tegen 2,793 euro vrijdag.

De adviesprijs voor Euro95 is gelijk gebleven op 2,595 euro per liter. Vrijdag nam de prijs nog toe met meer dan 2 eurocent. Op veel plekken kunnen automobilisten wel wat goedkoper tanken, de adviesprijzen worden vaak alleen langs snelwegen gevraagd.

Door de oorlog in het Midden-Oosten waren de prijzen van beide brandstoffen al gestegen tot hun hoogste niveaus ooit. Iran heeft de belangrijke Straat van Hormuz vrijwel afgesloten voor olietankers en andere schepen. Ook zijn energiefaciliteiten in het Midden-Oosten regelmatig doelwit van aanvallen door Iran, de Verenigde Staten en Israël.