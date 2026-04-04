10 tips om geld te besparen tijdens het winkelen

De prijzen
in de supermarkt stijgen nog altijd en ze zullen sneller gaan stijgen. Maar met slimme keuzes kun je de kassabon aanzienlijk drukken, soms met tientallen procenten per maand.
Dit zijn de 10 tips van de consumentenredactie van Bild
Consumentenjournalist Ron Perduss benadrukt dat een eenvoudig boodschappenlijstje al 20 tot 30 procent kan schelen, omdat het impulsaankopen tegengaat in supermarkten
die juist zijn ingericht om klanten te verleiden. Ook “omgekeerd winkelen” – eerst kijken welke producten zijn afgeprijsd en pas daarna het menu bepalen – kan volgens hem tot zo’n 30 procent besparing opleveren. Verder helpen huismerken vaak een derde op de kosten te besparen, terwijl diepvriesgroenten en -fruit goedkoper zijn en minder verspilling opleveren dan verse varianten.
Officiële instanties als het Nibud
adviseren daarnaast om weekmenu’s te plannen aan de hand van aanbiedingen, prijzen per kilo of liter te vergelijken en niet te veel verse aanbiedingen in te slaan die later in de afvalbak verdwijnen. Hulpmiddelen als folders, vergelijkingssites en – met beleid gebruikte – supermarktapps maken het makkelijker om gericht in te kopen, zeker voor houdbare producten als pasta, rijst of koffie. Aan het einde van de dag, vooral op zaterdagavond, worden verse producten vaak sterk afgeprijsd; dat levert soms tot 50 procent korting op.