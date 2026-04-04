10 tips om geld te besparen tijdens het winkelen

door Nina van der Linden
zaterdag, 04 april 2026 om 9:15
De prijzen in de supermarkt stijgen nog altijd en ze zullen sneller gaan stijgen. Maar met slimme keuzes kun je de kassabon aanzienlijk drukken, soms met tientallen procenten per maand.
Dit zijn de 10 tips van de consumentenredactie van Bild
  1. Ga altijd met een boodschappenlijstje op pad (voorkomt impulsaankopen, bespaart 20–30 procent).
  2. Negeer opvallende acties en reclames zoveel mogelijk (minder marketingverleiding, automatisch lagere uitgaven).
  3. Pas “omgekeerd winkelen” toe: eerst afgeprijsde producten zoeken, daarna pas het menu plannen (tot circa 30 procent besparing).
  4. Gebruik bewust de schappen met afgeprijsde, kort houdbare producten.
  5. Kies vaker diepvriesgroente en -fruit in plaats van vers (goedkoper, langer houdbaar, minder verspilling).
  6. Geef de voorkeur aan huismerken in plaats van A‑merken (vaak ongeveer een derde goedkoper).
  7. Check folders en/of apps om gericht aanbiedingen te benutten, maar blijf prijzen per kilo/liter vergelijken.
  8. Koop houdbare producten op voorraad als ze sterk afgeprijsd zijn (pasta, rijst, conserven enzovoort).
  9. Doe boodschappen vlak voor sluitingstijd, vooral op zaterdagavond, als verse producten vaak fors zijn afgeprijsd (soms tot 50 procent korting).
  10. Sta kritisch tegenover korting- en bonusapps om schijnvoordeel te vermijden (korting helpt niet als de basisprijs tegelijk stijgt).

Feiten en tips

Consumentenjournalist Ron Perduss benadrukt dat een eenvoudig boodschappenlijstje al 20 tot 30 procent kan schelen, omdat het impulsaankopen tegengaat in supermarkten die juist zijn ingericht om klanten te verleiden. Ook “omgekeerd winkelen” – eerst kijken welke producten zijn afgeprijsd en pas daarna het menu bepalen – kan volgens hem tot zo’n 30 procent besparing opleveren. Verder helpen huismerken vaak een derde op de kosten te besparen, terwijl diepvriesgroenten en -fruit goedkoper zijn en minder verspilling opleveren dan verse varianten.
Officiële instanties als het Nibud adviseren daarnaast om weekmenu’s te plannen aan de hand van aanbiedingen, prijzen per kilo of liter te vergelijken en niet te veel verse aanbiedingen in te slaan die later in de afvalbak verdwijnen. Hulpmiddelen als folders, vergelijkingssites en – met beleid gebruikte – supermarktapps maken het makkelijker om gericht in te kopen, zeker voor houdbare producten als pasta, rijst of koffie. Aan het einde van de dag, vooral op zaterdagavond, worden verse producten vaak sterk afgeprijsd; dat levert soms tot 50 procent korting op.

