Edwin de Roy van Zuydewijn gaat de Oranjes nog één keer treiteren

Beroemd
door Dirk Kruin
zaterdag, 04 april 2026 om 8:32
Edwin de Roy van Zuydewijn, de ex-man van prinses Margarita de Bourbon de Parme, probeert via de rechtbank inzage te krijgen in de scripts van een nog te verschijnen Videoland-dramaserie over het koningshuis. Dinsdag 31 maart 2026 zou hij verschijnen voor de rechtbank in Lelystad, maar liet zijn advocaat Kasper Ripken opdraven om te eisen dat de scripts van producent Millstreet Films worden gecontroleerd op feitelijke juistheid. De serie, getiteld naar het beruchte 'Oranjebitter'-schandaal uit 2003, behandelt waarschijnlijk de beweringen van Edwin en Margarita over een AIVD-onderzoek naar hem op last van het Koninklijk Huis. Edwin vreest fouten zoals in een eerdere Videoland-productie over Máxima, waar historisch onjuistheden voorkwamen, zoals een verkeerde premier.
Ex van Margarita slaat toe: scripts Videoland onder vuur!
De ondernemer, die na zijn scheiding in 2006 dakloos raakte en in een snackbar sliep, voert al twee decennia een bittere strijd tegen de Oranjes. Hij claimt dat zijn carrière en leven systematisch zijn vernietigd door paleismachinaties, iets wat voormalig 50Plus-voorzitter Geert Dales in 2022 bevestigde na inzage in documenten: "Er is hem onrecht aangedaan." Zelfs een mogelijke BBC-documentaire ketste af, en recent verbrak Dales het contact.
De actie 'beschadig Oranje' toont de kwetsbaarheid van het Koninklijk Huis in een tijd van streamingdrama's die oude schandalen oprakelen.

