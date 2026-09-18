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Dieselprijs stijgt zaterdag naar record, zegt UnitedConsumers

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 19:25
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EINDHOVEN (ANP) - De prijs van diesel in Nederland stijgt zaterdag naar recordhoogte. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers, dat de prijzen bijhoudt, gaat de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen dan voorbij de piek van 2,819 euro per liter uit april.
Vrijdag is de dieselprijs al een halve cent verwijderd van dat niveau. Brandstofexpert Derk Foolen van de organisatie bevestigt na berichtgeving door RTL Z dat de prijs zaterdag waarschijnlijk met 1 eurocent stijgt tot 2,824 euro per liter. Dat baseert hij op gegevens over zaterdag die UnitedConsumers al binnen heeft.
De olieprijzen liggen al maanden hoger door de Iranoorlog, waardoor automobilisten aan de pomp flink meer kwijt zijn dan voorheen. De laatste dagen laten de olieprijzen wel een lichte daling zien, door opluchting dat schade aan een aangevallen pijpleiding in Saudi-Arabië minder impact heeft dan gevreesd. Persbureau Bloomberg meldde echter dat staatsoliebedrijf Saudi Aramco volgende maand verschillende olieleveringen aan Europa niet uitvoert.
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