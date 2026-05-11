DigiD kampt met storing

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 13:14
DEN HAAG (ANP) - Mensen hebben maandag moeite met inloggen op DigiD. Via de website allestoringen.nl is het aantal meldingen over DigiD sinds ongeveer 11.00 uur opgelopen tot ruim 3500. Een woordvoerster van Logius, de beheerder van DigiD, bevestigt dat er een storing is.
Mensen zeggen niet in te kunnen loggen. Gebruikers van de app krijgen een melding waarin staat dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Ook bij het inloggen via de website krijgen gebruikers een foutmelding te zien.
De woordvoerster zegt dat wordt onderzocht wat er precies aan de hand is, maar dat het geen DDoS-aanval is. Bij zo'n aanval wordt zoveel internetverkeer naar een server gestuurd dat deze het niet meer aankan. Ze meldt dat Logius het probleem probeert op te lossen en raadt mensen die willen inloggen aan dit over een uur weer te proberen.
