Brussel herhaalt: 'laag' risico hantavirus voor Europese burgers

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 13:17
BRUSSEL (ANP) - Het risico voor de gezondheid van Europese burgers door het hantavirus is laag, herhaalt een woordvoerder van de Europese Commissie. Dat stelt de Commissie maandag na overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie.
Vanwege het virus heeft Spanje hulp gevraagd via het zogeheten EU-mechanisme voor burgerbescherming. Brussel heeft geholpen met het coördineren van vier repatriëringsvluchten die zondag plaatsvonden vanaf het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius op het Spaanse eiland Tenerife. "We staan paraat voor extra transport, logistieke capaciteit en beschermingsmiddelen, mocht dit nodig zijn", aldus de woordvoerder.
Voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen bedankt Spanje via X voor het organiseren van de evacuatievluchten. "We zijn zeer dankbaar voor de snelle en efficiënte ontscheping van het schip Hondius in Tenerife", schrijft ze. "We zullen alles in het werk stellen, binnen de EU en daarbuiten. Gezondheid staat voorop!"
