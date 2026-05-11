Politie houdt weer mensen aan bij anti-azc-demonstratie Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - De politie heeft zondagavond opnieuw mensen aangehouden bij een demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. Elf mensen werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en vernieling. Een persoon moest mee naar het politiebureau voor het beledigen van een agent. Allen zijn weer vrij en hebben een boete gekregen.

Net als voorgaande dagen werd de demonstratie gehouden op een rotonde in de wijk De Maten. De gemeente Apeldoorn wil in die wijk 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. De demonstranten mochten van de gemeente zondagavond een uur demonstreren, van 19.00 uur tot 20.00 uur. Of de demonstranten na die tijd nog door zijn gegaan, is niet duidelijk. Lokale media melden dat de Mobiele Eenheid werd ingezet.

Demonstraties tegen de opvang verliepen in de afgelopen dagen onrustig. Zaterdag werden 26 mensen opgepakt en vrijdag zes personen. Ook wordt een 58-jarige man uit Apeldoorn verdacht van het mishandelen van een handhaver.