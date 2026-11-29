HILVERSUM (ANP) - De Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem is hoopvol dat kan worden voorkomen dat de Verenigde Staten de Match Act invoeren. Die wet zou Nederland en andere bondgenoten verplichten om de export van geavanceerde apparatuur naar China nog verder aan banden te leggen. Dat raakt onder meer chipmachinemaker ASML.

"Deze wetgeving ligt nu in Capitol Hill, dus bij het parlement in de Verenigde Staten. Daarna moet de Amerikaanse regering, lees Trump, daar nog iets van vinden. Dus het is nog zeker geen gelopen race", zei Dijsselbloem zondag in televisieprogramma Buitenhof.

Volgens hem heeft het wetsvoorstel, als het wordt ingevoerd, grote impact, niet alleen voor een bedrijf als ASML maar ook voor China. De oud-minister van Financiën voorspelt dat China zeker terug zal slaan. "Ik weet niet of Trump dat en alle gevolgen daarvan voor zijn rekening wil nemen. We weten allemaal dat het belangrijkste waar hij naar kijkt, de beurskoersen van zijn grote techbedrijven zijn. Die zullen hier allemaal door worden geraakt."