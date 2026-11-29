NAMEN (ANP/BELGA) - Het stadhuis van de Belgische stad Namen is grotendeels verwoest door een brand, meldt titelvoerend burgemeester Maxime Prévot. De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag uit.

"Honderden ambtenaren zullen maandag geen werkplek hebben", aldus Prévot, die het een tragedie noemt. "Het zal jaren duren om alles herop te bouwen." Prévot is vorig jaar aangetreden als minister van Buitenlandse Zaken en heeft daarom zijn taken als burgemeester tijdelijk overgedragen aan waarnemend burgemeester Charlotte Bazelaire. In een persconferentie liet ze weten dat drie vleugels zijn beschadigd en dat er nog een gevel kan instorten. Het blussen gaat wel de goede richting op.

Bij de bluswerkzaamheden is een brandweerman gewond geraakt. Hij verkeert volgens de autoriteiten niet in levensgevaar. De brand zou zijn ontstaan in het deel van het gebouw dat momenteel gerenoveerd wordt en dreigde over te slaan naar omliggende gebouwen. De oorzaak is nog onbekend. Autoriteiten sluiten brandstichting nog niet uit.