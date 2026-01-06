Dinsdag meer dan 400 vluchten geannuleerd op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol zijn dinsdag opnieuw honderden vluchten geannuleerd vanwege de sneeuwval. Volgens een woordvoerster bedroeg het aantal annuleringen dinsdagochtend meer dan 400. De luchthaven houdt er rekening mee dat dit aantal in de loop van de dag nog verder kan oplopen.

De aanhoudende sneeuwval, waardoor vliegtuigen en de start- en landingsbanen voortdurend ijs- en sneeuwvrij moeten worden gemaakt, leidde de voorbije dagen al tot massale vluchtuitval. Maandag konden er enkele uren zelfs helemaal geen vliegtuigen landen. In totaal werden maandag zo'n 800 van de 1200 vluchten geschrapt.

Volgens de woordvoerster van Schiphol is er sprake van "uitzonderlijke weersomstandigheden". "Onze sneeuwvloot rijdt continu om het landingsterrein sneeuw- en ijsvrij te houden en vliegtuigen worden ijsvrij gemaakt om veilig te kunnen vliegen", geeft ze aan.

KLM liet maandagavond al weten dinsdag bijna 300 vluchten van en naar Schiphol te schrappen.