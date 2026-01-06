ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ANWB: minder drukke ochtendspits dan maandag

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 8:24
anp060126075 1
DEN HAAG (ANP) - De ochtendspits is tot dusver minder druk dan maandag, laat de ANWB weten. Reden is volgens een woordvoerder dat er minder sneeuw valt. Hij waarschuwt wel dat het zeker in het midden van het land nog glad kan zijn.
Rond Utrecht zijn er meerdere problemen door het winterweer, zoals op de A12 tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oudenrijn. Een geschaarde vrachtwagen leidt daar tot zo'n 16 kilometer file. De problemen gaan nog tot in de middag duren. Ook op de A58 bij Roosendaal is er file. Door de sneeuwval rijdt het verkeer daar langzaam.
In totaal staat er rond 08.00 uur zo'n 500 kilometer file. Maandag was dat rond hetzelfde tijdstip zo'n 900 kilometer. Of er meer mensen thuiswerken vanwege het weer en het daardoor mogelijk ook minder druk is, is volgens de woordvoerder moeilijk te zeggen. "Maar ik kan het me voorstellen."
Rijkswaterstaat ziet ook dat er minder files staan dan maandag. Waar de ANWB ook provinciale wegen optelt bij het aantal kilometers, kijkt Rijkswaterstaat alleen naar de snelwegen. Maandagochtend stond er zo'n 690 kilometer file op de snelwegen, het hoogste aantal sinds december 2024. Dinsdag gaat het om ongeveer 300 kilometer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

ANP-519780233

Inspiratie nodig? dit zijn de populairste vakantiebestemmingen voor komende zomer

Loading