ANWB: minder drukke ochtendspits dan maandag

DEN HAAG (ANP) - De ochtendspits is tot dusver minder druk dan maandag, laat de ANWB weten. Reden is volgens een woordvoerder dat er minder sneeuw valt. Hij waarschuwt wel dat het zeker in het midden van het land nog glad kan zijn.

Rond Utrecht zijn er meerdere problemen door het winterweer, zoals op de A12 tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oudenrijn. Een geschaarde vrachtwagen leidt daar tot zo'n 16 kilometer file. De problemen gaan nog tot in de middag duren. Ook op de A58 bij Roosendaal is er file. Door de sneeuwval rijdt het verkeer daar langzaam.

In totaal staat er rond 08.00 uur zo'n 500 kilometer file. Maandag was dat rond hetzelfde tijdstip zo'n 900 kilometer. Of er meer mensen thuiswerken vanwege het weer en het daardoor mogelijk ook minder druk is, is volgens de woordvoerder moeilijk te zeggen. "Maar ik kan het me voorstellen."

Rijkswaterstaat ziet ook dat er minder files staan dan maandag. Waar de ANWB ook provinciale wegen optelt bij het aantal kilometers, kijkt Rijkswaterstaat alleen naar de snelwegen. Maandagochtend stond er zo'n 690 kilometer file op de snelwegen, het hoogste aantal sinds december 2024. Dinsdag gaat het om ongeveer 300 kilometer.