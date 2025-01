Directeur Huibert Vigeveno voor duurzame energie Shell treedt af

LONDEN (ANP) - Huibert Vigeveno, de directeur bij Shell op het gebied van onder meer duurzame energie, treedt af. De Nederlander neemt per 31 maart afscheid van het Britse olie- en gasconcern waar hij dan dertig jaar heeft gewerkt. Volgens Shell gaat hij andere carrièremogelijkheden najagen.

Vigeveno is sinds begin 2020 directeur van de tak voor duurzame energie. Naast de tak Renewables is Vigeveno ook verantwoordelijk voor de divisie Downstream, waaronder raffinage en verkoop van olieproducten vallen, en het onderdeel Energy Solutions, dat diensten levert op het gebied van onder meer energie-efficiëntie. Machteld de Haan zal Vigeveno opvolgen bij die activiteiten.

Shell-topman Wael Sawan bedankt Vigeveno voor zijn werk bij Shell. Onder leiding van Sawan is Shell meer aan het richten op olie en gas in plaats van duurzame energie om het rendement te verhogen. In december werd nog bekend dat Shell voorlopig afziet van nieuwe investeringen in windparken op zee.

Milieuorganisaties zoals Milieudefensie hebben felle kritiek op Shell omdat het bedrijf te weinig zou doen om de uitstoot te verlagen en ook de ambities rond duurzame energie terugschroeft.