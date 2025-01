Jeep roept 63.000 Cherokees terug in VS om technisch euvel

NEW YORK (ANP) - Het automerk Jeep roept in de Verenigde Staten 63.000 Cherokee SUV's terug naar de garage wegens een defect waardoor de voertuigen plotseling hun vermogen kunnen verliezen. Ook functioneert de parkeerrem hierdoor mogelijk niet meer. Het krachtverlies van de motor kan het risico op een ongeluk vergroten, waarschuwt de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Of het probleem ook in Europa speelt is nog onbekend.

Hoewel er mogelijk een waarschuwingslampje brandt of bestuurders vreemde geluiden, trillingen of een verandering in rijgedrag ervaren, meldt moederbedrijf Stellantis dat krachtverlies kan leiden tot een ongeval, zonder waarschuwing. De terugroepactie heeft betrekking op bepaalde Cherokees van modeljaar 2017 tot en met 2019.

Jeeps waren vorig jaar het onderwerp van verschillende terugroepacties. Zo moesten in februari 338.000 Jeep Grand Cherokees terug naar de garage wegens een probleem met de draagarm, waardoor de bestuurder de controle over het voertuig kon verliezen. Ook riep Stellantis in die maand meer dan 1 miljoen auto' s terug, waaronder de Jeep Compass en Grand Cherokee, vanwege een softwarefout.