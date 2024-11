Disney bij winnaars op voorzichtig Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Disney behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York na een sterk kwartaalbericht. Het aandeel werd in de vroege handel op Wall Street ruim 10 procent hoger gezet.

Het entertainmentconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De filmstudio van het bedrijf profiteerde van de successen van Inside Out 2 en Deadpool & Wolverine. Ook de streamingdienst, waaronder Disney+, Hulu en ESPN+ vallen, was opnieuw winstgevend. Het aantal abonnees van Disney+, inclusief Disney+ Hotstar in India, steeg tot bijna 159 miljoen. Daarnaast rekent het bedrijf op een verdere winstgroei in de komende drie jaren.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig, na de forse opmars die volgde op de verkiezingswinst van Donald Trump vorige week. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 43.954 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 5976 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in op 19.173 punten.