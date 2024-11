Supermarktketen PLUS schrapt circa 50 banen op hoofdkantoor

UTRECHT (ANP) - Supermarktketen PLUS schrapt de banen van circa vijftig vaste medewerkers op zijn hoofdkantoor. Die stap is onderdeel van de al in juni aangekondigde reorganisatie. Destijds was alleen nog niet bekend hoeveel arbeidsplaatsen dit zou kosten.

PLUS wil zijn eerdere fusie met Coop dit jaar versneld afronden en tegelijk zijn hoofdkantoor efficiënter en slagvaardiger organiseren. De keten probeert reorganisaties in beginsel op te lossen door het aantal interimmers en medewerkers met een contract voor bepaalde tijd terug te brengen. Maar nu ontkomt het bedrijf er naar eigen zeggen niet aan om ook tientallen vaste mensen boventallig te verklaren.

"Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste plannen zijn voor de toekomst van PLUS, maar het is natuurlijk ingrijpend om deze beslissingen te nemen", stelt Aart van Haren, algemeen directeur van PLUS. "De nieuwe organisatiestructuur is echter nodig om in deze competitieve en snel veranderende markt een duurzaam perspectief te creëren."

40.000 medewerkers

PLUS en Coop gingen al in 2021 samen. Maar de integratie en ombouw van winkels verliep daarna niet soepel. In juni kondigde de keten aan zeventig kleinere Coop-winkels die niet rendabel te krijgen zouden zijn, niet om te bouwen tot PLUS maar in de verkoop te zetten. Bij de overige zestig nog bestaande Coop-filialen wilde de keten sneller de naam PLUS op de gevel hebben.

Bij de keten werken in totaal ongeveer 40.000 mensen. Als alle veranderingen zijn afgerond, telt PLUS circa 480 vestigingen.