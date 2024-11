Kabinet vervult belastingwensen christelijke partijen voor steun

DEN HAAG (ANP) - In ruil voor steun aan het belastingplan hebben de drie confessionele oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en SGP drie voor hen belangrijke belastingmaatregelen toegezegd gekregen van het kabinet. Er wordt gezocht naar een alternatief voor de btw-verhoging op cultuur, sport en media, er komt lastenverlichting voor eenverdieners en de giftenaftrek blijft volledig in stand.

De drie partijen trokken samen op en legden hun eisen als pakket op tafel: alle drie de wensen moesten worden ingewilligd, anders zouden alle drie de partijen tegen stemmen. Een vergaand dreigement: het komt heel weinig voor dat constructieve oppositiepartijen een belastingplan dreigen weg te stemmen. De stem van de oppositiepartijen is bovendien cruciaal voor het kabinet om het belastingpakket door de Eerste Kamer te krijgen.

De Kamer schaart zich naar verwachting achter een motie van het CDA om dit voorjaar verder te kijken naar alternatieven voor de opheffing van het verlaagde btw-tarief op kaartjes voor het theater en sportschoolabonnementen. Het kabinet kan ook meegaan met een amendement (aanpassing van de voorliggende wetswijziging) van de ChristenUnie om de giftenaftrek helemaal in stand te houden. Na kritiek van de Kamer was de voorgenomen versobering van de aftrek al grotendeels teruggedraaid: deze zou alleen nog voor bedrijven gelden.

Tegengaan 'fiscale discriminatie'

Tot slot gaat het kabinet aan de slag met de wens van de SGP om iets te doen tegen "fiscale discriminatie" van eenverdieners (huishoudens waarvan een van de ouders werkt). Het plan van de christelijke partijen moet 100 miljoen euro aan lastenverlichting voor eenverdieners opleveren.

Heinen erkende in het debat over het belastingplan dat het kabinet de wensen in vervulling laat gaat vanuit politieke afwegingen: hij is het niet eens met alle plannen, maar heeft de steun van de christelijke partijen nu eenmaal nodig voor een meerderheid.