Kabinet sluit nieuwe medische evacuatie uit Gaza niet uit

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 15:55
anp111225145 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet sluit een nieuwe medische evacuatie van kinderen uit Gaza niet uit. Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) geeft de Tweede Kamer daar volgende maand duidelijkheid over. Verder wilde hij geen toezeggingen doen, ondanks aandringen van Kamerleden.
In het debat pleitten meerdere partijen voor nieuwe medische evacuaties. SP'er Sarah Dobbe wees erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er te weinig capaciteit in de regio is om alle zieken en gewonden op te vangen. Ze noemde het antwoord van de minister "echt onacceptabel".
Van Weel wil de komende tijd uitzoeken hoe het staat met de medische capaciteit in de regio, wat de noden zijn en hoe Nederland daaraan kan bijdragen.
Eind oktober zijn vijf kinderen uit Gaza overgebracht naar Nederland. Toen gaf het kabinet aan dat het hier waarschijnlijk bij zou blijven. Maar sinds het staakt-het-vuren in Gaza is de lijst met medisch te evacueren mensen uit Gaza alleen maar gegroeid.
