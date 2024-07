Dit betaal je voor een etentje in de rest van Europa

Wie weleens op vakantie gaat weet: je kunt in heel veel landen goedkoper een restaurant bezoeken dan in Nederland. Maar waar kun je nu echt nog lekker eten voor een schijntje? Dan moet je een eindje reizen: op de Balkan bedraagt de rekening minder dan 30 euro voor twee personen.

Dat blijkt uit cijfers van Numbeo.com. Gemiddeld kost een diner voor twee 56 euro in Europa volgens het vergelijkingsplatform. Maar de verschillen zijn groot. Zwitserland is - weinig verrassend misschien - het duurst. Je zou er gemiddeld 113 euro kwijt zijn voor een driegangenmenu in een restaurant. Denemarken en Noorwegen maken de top drie compleet. Je betaalt er respectievelijk 100 en bijna 90 euro voor drie gangen.

In Oost-Europa liggen de prijzen nog altijd fors lager. Het goedkoopst is Noord-Macedonië waar een restaurant maar iets meer dan 24 euro rekent voor een menu. In Bosnië kost het 25,55 euro en in Belarus 28,21 euro.

Maar de kans dat we daar op vakantie gaan is natuurlijk niet zo groot. Interessanter is de prijs in bekende vakantielanden als Frankrijk, Spanje en Italië. Volgens Numbeo, waar toeristen zelf aangeven wat ze betalen voor een etentje, kost het in Frankrijk en Italië ongeveer evenveel: 15 euro voor een maaltijd in een goedkoop restaurant en de hele rekening voor twee personen die drie gangen eten zou 60 euro bedragen. Spanje is iets goedkoper. Daar ben je ongeveer 50 euro kwijt voor een menuutje.

Let wel: het gaat om gemiddeldes. De prijzen in de grote steden liggen vaak een stuk hoger.