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Dit najaar duurdere en kleinere vruchten door droogte

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 13:07
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ZOETERMEER (ANP) - Consumenten zullen in september, als de nieuwe oogst geplukt wordt, genoegen moeten nemen met kleinere vruchten en daardoor zijn ze ook duurder. Dat zegt John Kusters, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). De reden is de droogte in heel Europa.
"De kleinere Europese oogst heeft een prijsopdrijvend effect", aldus Kusters. Door de vele zonuren is de kwaliteit wel goed volgens hem. "Door de zonuren zijn de suikers nu al hoog. Daardoor zal er smakelijk fruit geconsumeerd kunnen worden. Wel is er veel hagel gevallen, waardoor er wat uiterlijke schade is. De consument kan de teler helpen als zij ook appels en peren met een plekje kopen."
Het is voor de telers door de droogte wel een uitdaging om de gewassen te koelen en van voldoende water te voorzien, aldus Kusters. "Als ze niet meer gekoeld kunnen worden, verbrandt de schil. Wat je overhoudt is een onverkoopbaar product. Omdat telers hun product maar een keer per jaar kunnen verkopen, zal het voor telers die dat treffen een dramatisch jaar worden."
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