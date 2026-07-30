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Dsm-firmenich wil 1000 banen schrappen om kosten te besparen

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 13:04
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MAASTRICHT (ANP) - Gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich wil de komende twee jaar ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen, maakte het bedrijf donderdag bekend.
Het bedrijf heeft het reorganisatieprogramma inmiddels "volledig in gang gezet" en dit gebeurt in nauw overleg met de ondernemingsraden. Dsm-firmenich verwacht hiermee jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te besparen.
Wereldwijd heeft dsm-firmenich meer dan 28.500 mensen in dienst. Waar de banen precies verdwijnen, is nog niet bekend. Wel bevestigt een woordvoerder dat ook in Nederland banen verdwijnen, al is nog onduidelijk hoeveel.
"Het is een wereldwijd besparingsprogramma. Maar waar precies en hoeveel moet nog allemaal besproken worden met de sociale partners", aldus de zegsman. Volgens hem verdwijnen er ook banen via natuurlijk verloop.
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