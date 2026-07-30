Technoparade in Berlijn geannuleerd na aanslag bij Pride

BERLIJN (ANP/DPA) - De technoparade Zug der Liebe (Liefdestrein) in Berlijn gaat dit jaar niet door. De organisatie annuleerde het voor eind augustus geplande evenement na de recente aanslag bij de Pride in de hoofdstad.

De parade is een politieke manifestatie met muziek, waarmee wordt opgeroepen tot tolerantie, diversiteit en solidariteit. Er deden vorig jaar zo'n 10.000 mensen mee.

De organisatie noemt meerdere redenen voor het annuleren van de parade. Het gaat om logistieke en bureaucratische problemen, maar ook vooral om de onrust die volgde op de aanslag.

Zware veiligheidsmaatregelen

In Berlijn reed afgelopen weekend iemand in op een menigte, met een dode en tientallen gewonden tot gevolg. De politie schoot de verdachte, een vermeende IS-aanhanger, later dood.

Na die aanslag zouden ook rond de technoparade zware veiligheidsmaatregelen verwacht kunnen worden, zegt de organisatie. Die stelt dat zoiets indruist tegen waar het evenement voor staat. Als alternatief wordt een andere manifestatie gesteund.