DNB-baas Knot: meer risico's financiële stabiliteit EU door Trump

AMSTERDAM (ANP) - Dat Donald Trump is gekozen tot de volgende president van de Verenigde Staten kan zorgen voor nieuwe risico's voor de financiële stabiliteit van Europa. Dit zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), donderdag tijdens een interview met studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De komende jaren voorziet Knot meer geopolitieke risico's en die leiden tot meer onderlinge verdeeldheid. Een van de risico's is de uitkomst van de verkiezingen in de VS. Hoe dit precies uitpakt voor Europa, is volgens hem nog niet te zeggen. Hij wijst erop dat Trump importtarieven voor producten buiten de VS heeft aangekondigd toen hij nog presidentskandidaat was. "Dat zal een nieuwe reeks risico's met zich meebrengen, zoals een negatieve invloed op de productiviteitsgroei", zegt de DNB-president over die maatregel. Van productiviteitsgroei is sprake wanneer met dezelfde hoeveelheid arbeid en middelen meer wordt geproduceerd. Als de VS daadwerkelijk importtarieven invoeren, moeten Europese bedrijven meer betalen om hun producten naar de VS te exporteren.