RTL en NPO willen meer vrouwen en mensen met een beperking op tv

HILVERSUM (ANP) - De NPO en RTL willen ervoor zorgen dat er meer vrouwen en meer mensen met een beperking op de Nederlandse televisie te zien zijn. Die groepen zijn volgens het Commissariaat voor de Media onvoldoende vertegenwoordigd op het scherm.

De toezichthouder heeft 1009 programma's van NPO, RTL Nederland en Talpa Network geanalyseerd. Het gaat om programma's die in 2023 zijn uitgezonden. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is vrouw, maar in de non-fictieprogramma's ging het om iets meer dan een derde van de personen. Minder dan 1 procent van de personen op tv had een voor het publiek waarneembare beperking, en dan ging het vooral om mensen die als patiënt werden getoond of als onderwerp van een portret. Ongeveer 12 procent van de Nederlanders heeft een zichtbare of onzichtbare beperking.

De conclusie van het Commissariaat is "helder, maar pijnlijk", laat de NPO weten. "Het is onacceptabel dat er nog steeds sprake is van ondervertegenwoordiging op televisie. Er móeten snel meer vrouwen en mensen met een beperking te zien zijn als bijvoorbeeld nieuwslezer, presentator, verslaggever of deskundige", aldus de NPO. "In de loop van 2025 willen we een toename zien van het aantal vrouwen en mensen met een waarneembare beperking in nieuws-, sport- en andere programma's."

Zorgen

Volgens RTL laten de cijfers zien "dat we aan de slag moeten en dat onze inspanningen van de afgelopen tijd niet voldoende zijn geweest". Een woordvoerder zegt dat de omroep bezig is "met het invullen van concrete stappen om de representatie van vrouwen en mensen met een beperking te verbeteren, de cijfers van het onderzoek van het Commissariaat zijn daarbij belangrijk en geven houvast."

Amma Asante, voorzitter van het Commissariaat voor de Media, is bezorgd over de onderzoeksresultaten. "Deze cijfers tonen aan dat een groot deel van de samenleving onvolledig of onzichtbaar is op het scherm, en het Commissariaat is van mening dat dit dringend moet veranderen. Een eerlijke en inclusieve representatie is essentieel voor een divers medialandschap dat bijdraagt aan herkenning en betrokkenheid voor iedereen. Wij roepen de hele sector, zowel publiek als commercieel, op om hier gezamenlijk invulling aan te geven."