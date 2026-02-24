DNB: bedrijven moeten meer tegen geopolitieke risico's doen

AMSTERDAM (ANP) - Financiële instellingen moeten meer doen om beter bestand te zijn tegen geopolitieke risico's, zoals de dreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump om Groenland in te nemen. Dat heeft directeur toezicht Steven Maijoor van De Nederlandsche Bank (DNB) tegen journalisten gezegd.

"Wie had een jaar geleden kunnen bedenken dat het ene NAVO-land het gebied van een ander NAVO-land wil innemen? Financiële instellingen en DNB moeten hier verdere stappen op zetten. Hoe eerder je dit doet, hoe verder je die risico's kunt terugbrengen", zei hij tijdens een bijeenkomst over het toezicht op de Nederlandse financiële sector. Financiële instellingen maken zich hier volgens Maijoor ook zorgen over.

DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwden in oktober vorig jaar al dat de financiële sector steeds afhankelijker wordt van IT-diensten buiten Europa en dat dit grote risico's met zich meebrengt in het huidige "gure geopolitieke klimaat". Maijoor stelde dinsdag dat financiële organisaties wat hem betreft hun afhankelijkheid kunnen verminderen door meer te kijken naar zogenoemde soevereine clouddiensten, waarbij gegevens binnen de EU blijven. Hij wees niet alleen op de afhankelijkheid van Amerikaanse IT-leveranciers, maar ook op Israëlische cybersecuritybedrijven.

Daarnaast kunnen ze kijken naar de encryptie van data, zodat partijen buiten Europa er geen toegang toe hebben, en het gezamenlijk inkopen van IT-diensten.