Schaatsster Kok wil 'motivatie' zijn na succesvolle Spelen

DEN HAAG (ANP) - Schaatsster Femke Kok hoopt dat ze "een motivatie is voor kinderen". Dat zei de winnares van olympisch goud en zilver bij de huldiging van de medaillewinnaars in Den Haag.

"Het is reclame voor het schaatsen en sowieso voor de sport", vertelde Kok over de Spelen. "Je hoopt jonge kinderen mee te geven dat ze lekker moeten sporten, want je merkt dat de Olympische Spelen echt super leven in Nederland."

Ondanks haar deelname aan de Winterspelen in Beijing in 2022, vond Kok het evenement in Italië haar "eerste echte Spelen". "Er was vier jaar geleden geen publiek, geen familie en je zat opgesloten in het olympisch dorp", keek ze terug op de coronamaatregelen in China. "In Beijing was het zo'n andere beleving, dan is dit wel veel vetter."

Kok had in Italië ook meegekregen dat de Spelen volop leefden in Nederland. "Ik moet zeggen dat ik me wel heel erg gesteund heb gevoeld, ook door alle lieve berichten. Dat mensen zo meeleefden, vond ik echt superbijzonder en mooi om te horen."