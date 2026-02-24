ECONOMIE
Libanon: Israël beschoot observatiepost in het zuiden

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 14:18
BEIROET (ANP/RTR/AFP) - Libanon beschuldigt Israël ervan gericht te hebben geschoten op een observatiepost van het leger in het zuiden van het land. Volgens de strijdmacht is het bevel gegeven de positie te verdedigen en terug te schieten.
Ondanks een bestand tussen Libanon en Israël uit 2024 heeft Israël sindsdien al honderden aanvallen uitgevoerd op Libanees grondgebied. Die waren met name gericht tegen Hamas-milities en het door Iran gesteunde Hezbollah in het zuiden.
Eerder dreigde Israël Libanon niet te ontzien, mocht die laatste groepering zich mengen in een gewapende strijd tussen de VS en Iran. Libanon zou daarom "diplomatieke inspanningen" leveren om te zorgen dat in het geval van escalatie burgerdoelen worden ontzien.
De VS overwegen al geruime tijd militair op te treden tegen Iran, onder meer vanwege Teherans nucleaire ambities en de gewelddadige wijze waarop het regime van ayatollah Ali Khamenei de protesten in Iran in januari neersloeg. Daarbij zouden duizenden mensen zijn omgekomen.
