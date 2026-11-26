De hogere olie- en gasprijzen door de Iranoorlog kunnen nog enkele jaren doorwerken in de prijzen die consumenten betalen voor voedsel, goederen en diensten, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in een analyse. Daardoor kunnen de gevolgen van de energieschok nog lang zichtbaar blijven in de inflatie, ook nadat de energieprijzen weer zijn gedaald.

Tot nu toe zijn de effecten van de energieschok beperkt, stelt DNB. "Historische ervaringen laten echter zien dat zulke effecten met vertraging zichtbaar kunnen worden." Ook de gevolgen van de huidige schok worden mogelijk pas later volledig zichtbaar, vooral in de prijzen van voedsel, industriële goederen en diensten. De doorwerking kan daardoor ook in 2027 en daarna aanhouden, "zelfs als olie en gas ondertussen weer goedkoper worden".

Hoe groot het effect op de inflatie uiteindelijk wordt, blijft volgens DNB onzeker en hangt af van bijvoorbeeld het herstel van het vervoer van ruwe olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de Straat van Hormuz. Maar aan de andere kant gaan bedrijven en huishoudens bij grote prijsstijgingen vaak minder energie gebruiken of gaan ze alternatieven zoeken.

Inflatie

Als olie en gas duurder worden, merken huishoudens dat direct aan de pomp en mogelijk ook op hun energierekening. Bedrijven krijgen ook te maken met hogere energiekosten en kunnen de hogere kosten (deels) doorberekenen in de prijzen die consumenten betalen voor goederen en diensten. Het doorberekenen gebeurt vaak geleidelijk, bijvoorbeeld als contracten worden vernieuwd of voorraden worden aangevuld. "Hierdoor kunnen de prijzen van voedsel, industriële goederen en diensten nog geruime tijd blijven stijgen nadat de oorspronkelijke olie- of gasprijsstijging al voorbij is", licht DNB toe.

Daarnaast kunnen werknemers hogere lonen vragen als het leven duurder wordt door inflatie. Bedrijven kunnen deze hogere loonkosten vervolgens gedeeltelijk doorberekenen in hun prijzen.

Als de prijzen, lonen en inflatieverwachtingen oplopen, kan een tijdelijke energieschok volgens DNB leiden tot hardnekkige inflatie. Dat kan een dilemma voor de overheid opleveren. "Langdurig hoge energieprijzen vergroten de roep om koopkrachtsteun. Maar brede compensatie kan de vraag in de economie stimuleren en daarmee juist nieuwe prijsdruk veroorzaken. Gerichte en tijdelijke steun aan kwetsbare huishoudens is daarom effectiever en efficiënter dan brede compensatie." Ook helpt het als Nederland minder afhankelijk wordt van olie en gas, aldus DNB.