Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

DNB: hogere energieprijzen werken later door in voedselprijzen

Economie
door anp
anp081126076 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Hogere energieprijzen werken met vertraging door naar andere producten, zoals voedingsmiddelen. Dat verklaart volgens De Nederlandsche Bank (DNB) dat een deel van de boodschappen goedkoper is geworden, terwijl de inflatie de afgelopen maanden oploopt. De huidige prijsdaling is volgens DNB daarom geen garantie voor blijvend goedkopere boodschappen.
Dat er sprake is van zogeheten negatieve voedselinflatie komt door lagere prijzen eerder in de keten. Vorig jaar waren de oogsten in Europa over het algemeen goed en dat drukte de prijzen van landbouwproducten. Die lagere prijzen werken met vertraging door in bijvoorbeeld de supermarktprijzen. Dat komt omdat er vaak met lange contracten wordt gewerkt. Daardoor waren in de afgelopen drie maanden voedingsmiddelen gemiddeld goedkoper dan een jaar geleden. Halfvolle en magere melk waren in september bijvoorbeeld 7 procent goedkoper en ook rundvlees werd 8 procent goedkoper.
Negatieve voedselinflatie is best bijzonder, stelt DNB. Het kwam sinds 2016 alleen in 2021 voor en daarbij komt dat de inflatie de afgelopen maanden oploopt. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen flink gestegen, dat merken automobilisten bijvoorbeeld aan de pomp. Hoewel dit ook gevolgen heeft voor de kosten van het produceren en vervoeren van voedsel, wordt dat pas later zichtbaar in de prijzen. "Het effect daarvan komt geleidelijk in de voedselprijzen terecht", stelt DNB.
Als hogere energiekosten verder worden doorberekend, kan de voedselinflatie weer oplopen. Naast energiekosten zijn ook de prijzen op internationale voedselmarkten met vertraging bepalend voor de winkelprijzen. Deze stegen in september tot het hoogste niveau in bijna vier jaar tijd, meldde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).
loading

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

Iemand fotografeert met een smartphone de gegevenspagina van een paspoort dat naast een vliegticket op tafel ligt.

Als je deze twee foto's voor je vakantie maakt, kan je dat een hoop ellende besparen

shutterstock_2829353927

€ 50.000 goed belegd: zo maak je een verstandige verdeling

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

Waarom betaalt een Belg betaalt omgerekend €1,05 per kuub gas, een Duitser €1,37 en jij ook na de daling van deze week nog €1,84

anp081126074 1

Minister meldt Europese rol bij overleg Rusland en Oekraïne

Loading