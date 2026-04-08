DNB: minder hypotheken, meer autoleningen verpakt

AMSTERDAM (ANP) - De markt voor verpakte leningen in Nederland bestaat steeds meer uit autoleningen en consumentenkredieten. Er worden juist minder woninghypotheken verpakt en verkocht, concludeert De Nederlandsche Bank na onderzoek. Volgens DNB daalde de totale markt van het verkopen en verpakken van leningen in de afgelopen vijf jaar, van 38 miljard euro naar 29,6 miljard.

Deze zogeheten securitisatiemarkt krimpt al langer. Dat komt deels doordat het vertrouwen in deze financiële producten eerder sterk is geschaad, omdat ze in de Verenigde Staten een belangrijke rol speelden in het ontstaan van de financiële crisis van 2008. Omdat hypotheken daar jarenlang veel te makkelijk werden verstrekt, bleken de bij beleggers populaire en vaak complexe verpakte hypotheken uiteindelijk zeer risicovolle producten te zijn waar veel mis mee was.

Ondanks de daling in de afgelopen jaren is er vanaf 2024 volgens DNB sprake van een omslag, die ook in 2025 in beperktere mate doorzette. "Deze recente groei is dus vooral het gevolg van de toename van securitisaties van andere leningen dan woninghypotheken", constateert de bank.

In totaal steeg het aandeel van andere leningen dan hypotheken in de periode 2020 tot en met 2025 van 12 procent tot 29 procent. Het uitstaande bedrag van deze kredieten, zoals autoleningen en consumentenkredieten, verdubbelde bijna tot 8,5 miljard euro.