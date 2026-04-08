Reders bestuderen wapenstilstand, hervatten scheepvaart kost tijd

NEW YORK (ANP) - Rederijen proberen zo snel mogelijk de details te begrijpen van het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran dat de Straat van Hormuz tijdelijk zou kunnen openen voor scheepvaart. Meer dan achthonderd schepen zitten nu vast in de Perzische Golf. Volgens persbureau Bloomberg bestudeert onder meer de Japanse rederijvereniging, een belangrijke brancheorganisatie, het akkoord om leden te kunnen adviseren.

Toch duurt het mogelijk nog even voor het scheepvaartverkeer weer goed op gang is door de voor olie- en gastransporten zeer belangrijke zeestraat. Volgens de website MarineTraffic, waar de locatie van schepen wordt gemonitord, is de vaarroute woensdagochtend nog leeg.

"Je zet de wereldwijde scheepvaartstromen niet zomaar in 24 uur weer aan", verklaarde Jennifer Parker, onderzoeker aan de Universiteit van West-Australië, tegen Bloomberg. "Tankereigenaren, verzekeraars en bemanningen moeten geloven dat het risico daadwerkelijk is verminderd, niet alleen gepauzeerd."