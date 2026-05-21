DNB: Nederlandse beleggers profiteren vooral van oliebedrijven

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse huishoudens profiteerden in het eerste kwartaal van 2026 stevig van beleggingen in oliebedrijven. De koerswinsten op andere beleggingen verdampten juist door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat becijfert De Nederlandsche Bank (DNB) na het eerste beurskwartaal van het jaar.

DNB neemt in het onderzoek zes grote beursgenoteerde oliebedrijven mee: Shell, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, BP en Eni. Door de gestegen olieprijzen kwam de waarde van het aandelenbezit van deze 'Big Oil'-bedrijven bij elkaar op 5,3 miljard euro, 686 miljoen euro meer dan drie maanden eerder.

De totale waarde had volgens DNB nog groter kunnen zijn, aangezien er ook nog voor 677 miljoen euro aan aandelen is verkocht van de zes bedrijven. De onderzoekers gaan ervan uit dat beleggers direct de koersstijgingen wilden verzilveren.

De totale waarde van de beleggingen van Nederlandse huishoudens steeg in het eerste kwartaal met 3,8 miljard euro tot 207,6 miljard euro. Dit kwam vooral door forse aankopen en wisselkoerswinsten. Want hoewel de AEX-index in de eerste twee maanden nog steeg, werden die winsten in de laatste maand van het kwartaal tenietgedaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Die forse aankopen zijn volgens DNB onderdeel van een trend. Met name in januari kopen huishoudens veel beleggingen, volgens het onderzoek. In 2026 ging het om 3 miljard euro, in januari 2025 om 2,7 miljard euro.