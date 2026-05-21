Youforce: minimumloners krijgen per 1 juli tientallen euro's meer

AMERSFOORT (ANP) - Werkenden die het minimumloon verdienen gaan er vanaf 1 juli enkele tientallen euro's per maand op vooruit. Dat blijkt volgens hr- en salarisdienstverlener Youforce, voorheen Visma Raet, uit doorrekeningen van de verhoging van het minimumloon. Voor werkenden met een hoger inkomen blijft het netto maandsalaris echter gelijk.

Het kabinet maakte eerder bekend dat het wettelijk minimumuurloon voor mensen van 21 jaar en ouder per 1 juli 2026 stijgt naar 14,99 euro. Dat ligt nu nog op 14,71 euro. Werknemers die zowel fulltime als parttime werken en het minimumloon krijgen, zien dit volgens Youforce terug op hun loonstrook. Mensen die 38 uur per week werken, krijgen er volgens de doorrekeningen het meeste geld bij. Hun nettoloon stijgt met 31,12 euro naar 2300,68 euro, een toename van 1,37 procent.

Minimumloners met een 40-urige werkweek verdienen straks 28,80 euro meer en komen uit op 2378,84 euro. Dat is 1,23 procent meer. Nederlanders die 36 uur werken, zien hun salaris met 28,59 euro stijgen tot 2214,35 euro. Dat betekent een stijging van 1,31 procent. Mensen die het minimumloon verdienen en 20 uur per week werken, gaan er 23,27 euro op vooruit. Hun loon stijgt met 1,86 procent tot 1275,96 euro.

Het verschilt sterk per persoon wat iemand daadwerkelijk op de bankrekening ziet verschijnen, benadrukt topman Stefan Op de Woerd. "Contracturen maken daarbij veel uit: fulltimers gaan in euro's vaak het meest vooruit, terwijl parttimers relatief juist meer profiteren", concludeert hij.