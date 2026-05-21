SpaceX lijdt miljardenverlies in aanloop naar recordbeursgang

AUSTIN (ANP) - Het ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat techmiljardair Elon Musk binnenkort naar de beurs wil brengen, heeft in het afgelopen kwartaal een miljardenverlies geleden. Dat staat in een melding die is gedaan bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Het nettoverlies liep op tot 4,3 miljard dollar, omgerekend 3,7 miljard euro. In het eerste kwartaal van vorig jaar eindigde SpaceX onder de streep met een nettoverlies van 528 miljoen dollar. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 4,7 miljard dollar, vergeleken met ongeveer 4 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

SpaceX is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke bedrijven in de ruimtevaartindustrie met miljarden dollars aan overheidscontracten. Het raket-, satelliet- en kunstmatige-intelligentiebedrijf streeft ernaar om 75 miljard dollar op te halen met de beursgang en mikt op een beurswaarde van naar verluidt meer dan 2 biljoen dollar. De beursgang van SpaceX op Wall Street wordt daarmee de grootste ooit.