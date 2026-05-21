ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SpaceX lijdt miljardenverlies in aanloop naar recordbeursgang

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 8:01
anp210526057 1
AUSTIN (ANP) - Het ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat techmiljardair Elon Musk binnenkort naar de beurs wil brengen, heeft in het afgelopen kwartaal een miljardenverlies geleden. Dat staat in een melding die is gedaan bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.
Het nettoverlies liep op tot 4,3 miljard dollar, omgerekend 3,7 miljard euro. In het eerste kwartaal van vorig jaar eindigde SpaceX onder de streep met een nettoverlies van 528 miljoen dollar. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 4,7 miljard dollar, vergeleken met ongeveer 4 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.
SpaceX is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke bedrijven in de ruimtevaartindustrie met miljarden dollars aan overheidscontracten. Het raket-, satelliet- en kunstmatige-intelligentiebedrijf streeft ernaar om 75 miljard dollar op te halen met de beursgang en mikt op een beurswaarde van naar verluidt meer dan 2 biljoen dollar. De beursgang van SpaceX op Wall Street wordt daarmee de grootste ooit.
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

Loading