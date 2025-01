DNB-president: 'comfortabel' met verwachte renteverlaging

DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) voelt zich "comfortabel" met de verwachting op de financiële markten dat de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week en in maart de rente verder gaat verlagen. Dat heeft Knot gezegd in een interview met persbureau Bloomberg op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.

De ECB neemt volgende week donderdag een nieuw rentebesluit en beleggers rekenen erop dat de rente in de eurozone dan opnieuw met een kwart procentpunt wordt verlaagd. Vorig jaar verlaagde de centrale bank de rente vier keer. De inflatie in het eurogebied zwakt steeds verder af richting de doelstelling van 2 procent en dat biedt de ECB ruimte voor meer renteverlagingen om de kwakkelende economie te stimuleren.

Knot is samen met andere ECB-beleidsmakers op het WEF. Ook ECB-president Christine Lagarde is op de economische top in de Zwitserse Alpen, net als onder anderen de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau en de Duitse Bundesbank-president Joachim Nagel.