Rechter maakt gehakt van stikstofbeleid. Crisis in Den Haag

De rechtbank van Den Haag heeft Greenpeace gelijk gegeven in zijn uitspraak in de stikstofzaak tegen de Staat. De rechter vindt dat het huidige kabinet niet serieus bezig is met het terugdringen van stikstof en dat de Staat daarmee de eigen wetten overtreedt. De vorige regering was serieus bezig maar deze regering heeft alles weer teruggedraaid

Met name de meest bedreigde natuurgebieden moeten onmiddellijk worden ontzien. Dat zal leiden tot verregaande maatregelen. Vrijwel zeker zullen boerenbedrijven moeten worden gesloten. Vooral de piekbelasters nabij natuurgebieden lopen gevaar. Rond de Veluwe zullen veel boerenbedrijven moeten stoppen.

Het kabinet moet zorgen dat de stikstofdepositie in 2030 met 50 procent is gedaald. Het is nu 28 procent.

Greenpeace vroeg de rechter tijdens de zitting in november om te verklaren dat het stikstofbeleid flink tekortschiet. Doordat er te veel stikstof terechtkomt in beschermde natuurgebieden gaat het slecht met die natuur. De rechter geeft Greenpeace volkomen gelijk. Met name de PAS-regeling moest het ontgelden

'Natuur staat op omvallen'

Bovendien gaat het met sommige soorten natuur zo slecht dat het kabinet direct hard moet ingrijpen, stelt de rechter. De milieuorganisatie eiste dat het teveel aan stikstofneerslag daar nog dit jaar moet worden gestopt. Dat wijst de rechter toe. Andere gebieden moeten in 2030 gezond zijn, anders raken ze onherstelbaar beschadigd, waarschuwde Greenpeace.

De rechter is van mening dat de staat onrechtmatig handelt door de verslechtering van de natuur niet te stoppen. De rechter vindt ook dat de staat zich moet houden aan zijn eigen wetten. Dat het huidige kabinet de voornemens van het vorige kabinet bij het vuil heeft gezet maakt het extra dringend dat wordt ingegrepen.