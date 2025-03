DNB-president Knot waagt zich niet aan voorspellingen over rente

AMSTERDAM (ANP) - Een verdere renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) is allerminst zeker. Door de dreigende handelsoorlog en de noodzaak om de defensie-uitgaven te verhogen, is het heel moeilijk te voorspellen wat de inflatie in de eurozone gaat doen. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd bij de presentatie van het DNB-jaarverslag. Knot, die ook een van de beleidsmakers bij de ECB is, stelde nog "volledig open minded" te zijn ten aanzien van de volgende rentevergadering in april.

De ECB heeft de rente sinds juni vorig jaar zes keer verlaagd, maar gaf weinig tot geen signalen over toekomstige stappen. "Er zijn nog te veel onbekenden die nu nog niet bekend zijn", aldus Knot. "Ik denk dat de onzekerheid over welke kant het opgaat met de inflatie groter is dan deze lange tijd geweest is." Knot opperde dat importheffingen binnenkort de prijzen kunnen stuwen. Maar hij benadrukte dat nog niet bekend is hoe alle heffingen eruit gaan zien. Ook zou alle onrust tot zwakkere economische groei kunnen leiden. Dat zou de inflatie juist kunnen drukken.