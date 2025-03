Loetje: prijs biefstuk minimaal omhoog, ondanks duurder rundvlees

AMSTELVEEN (ANP) - Restaurantketen Loetje, beroemd om zijn biefstuk met jus, gaat voorlopig geen forse prijsverhogingen doorvoeren door de scherp gestegen prijs van rundvlees. "We streven ernaar om prijsveranderingen voor onze gasten zo beperkt mogelijk te houden. We maken scherpe afspraken met leveranciers, werken efficiënt en berekenen niet direct elke kostenstijging door", stelt een woordvoerster.

Het biefstukkenrestaurant, met 38 locaties in Nederland, heeft de prijzen recent "minimaal verhoogd" en ziet nog geen klanten afhaken. Ook ziet de keten geen grote verschuiving bij klanten naar goedkopere vleesopties. "We blijven zorgvuldig balanceren tussen kostenbeheersing en het bieden van een eerlijke prijs voor onze gasten", stelt de zegsvrouw.

Voor de toekomst hoopt Loetje op "stabilisatie in de markt." Marktbureau DCA Market Intelligence maakte donderdag bekend dat de prijs van rundvlees van de hoogste kwaliteit is gestegen tot een recordhoogte van 6,40 euro per kilo. Het bureau verwacht dat rundvlees in de komende maanden nog duurder wordt.