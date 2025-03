Wall Street weer omlaag na korte opluchting Fed-besluit

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag weer omlaag. Beleggers kauwden na op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag nog voor enige opluchting zorgde. De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht de rente onveranderd. Wel verlaagde de Fed de groeiverwachting voor de Amerikaanse economie dit jaar en werd de inflatieverwachting verhoogd, mede door de impact van de handelstarieven van president Donald Trump op de consumentenprijzen.

Fed-voorzitter Jerome Powell gaf wel aan dat het effect van de heffingen op de inflatie waarschijnlijk tijdelijk is. De beleidsmakers van de Fed houden dan ook vast aan de verwachting dat de rente dit jaar twee keer wordt verlaagd. Dat vooruitzicht zorgde woensdag voor optimisme op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 41.783 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,5 procent tot 5646 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,6 procent tot 17.650 punten. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen een dag eerder ruim 1 procent.

Kort na het rentebesluit riep Trump de Fed op de leenkosten in de Verenigde Staten te verlagen om de effecten van zijn importheffingen te compenseren. Tijdens zijn eerste presidentstermijn had Trump ook herhaaldelijk kritiek op het beleid van de Fed en drong hij aan op renteverlagingen om de economie te stimuleren. De president herhaalde daarnaast dat er vanaf 2 april wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die invoertarieven op Amerikaanse producten hebben.