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DNB-president Sleijpen roept politiek op tot oplossingen te komen

Economie
door anp
zondag, 27 september 2026 om 11:44
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HILVERSUM (ANP) - De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Olaf Sleijpen heeft de politiek opgeroepen om snel tot oplossingen te komen. Volgens Sleijpen is de economische groei in Nederland te laag en is het potentieel hoger. Maar daarvoor moet er in Den Haag wel aan oplossingen voor grote problemen worden gewerkt, zei hij zondag bij het televisieprogramma WNL Op Zondag.
"Ga aan de slag om nu echt tot een oplossing te komen", zei Sleijpen. Hij noemde onder andere het stikstofdossier en de wachtlijst voor een aansluiting op het net als grote problemen. Dat er nu voortgang zit in de gesprekken tussen het minderheidskabinet en oppositiepartijen, ziet de DNB-president als stap in de goede richting.
"Je moet keuzes maken. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de bv Nederland", riep Sleijpen op.
Sleijpen stelde onder meer dat er meer geïnvesteerd moet worden. Volgens hem moet dat niet gebeuren door de staatsschuld verder op te laten lopen. Hij benadrukte het belang van een kloppende begroting.
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