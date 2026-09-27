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Zeven aanhoudingen na botsing en vechtpartij in Oisterwijk

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 12:14
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OIRSCHOT (ANP) - De politie heeft zaterdagavond zeven mensen aangehouden in het Noord-Brabantse Oisterwijk. Dit gebeurde na een botsing waar vier auto's bij betrokken waren en een vechtpartij. De verdachten zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Brabant.
Agenten troffen na een melding rond 19.40 uur twee beschadigde auto's aan op de Nicolaas van Eschstraat. Enkele betrokkenen vluchtten in twee andere auto's. Op de locatie bleef een gewond persoon achter en die is behandeld door de ambulancedienst, aldus de politiewoordvoerder. Een andere persoon die hier nog was, is aangehouden. De twee vluchtauto's zijn na korte tijd door agenten gestopt en de inzittenden opgepakt.
In totaal zijn bij het incident vijf mannen en twee vrouwen aangehouden, van wie drie uit Baarle-Nassau en de rest uit Tilburg. Ze zijn tussen de 18 en 41 jaar. De verdachten worden zondag verhoord. Omroep Brabant schrijft dat er ook slagwapens zijn gevonden. De politie vermoedt dat er meer achter de oorspronkelijke botsing zou kunnen zitten.
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