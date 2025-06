Donald Trump verdient veel geld met crypto's en golfresorts

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar veel verdiend aan inkomsten uit crypto's en zijn golfresorts. Ook uit de verkoop van bijvoorbeeld Trump Sneakers en parfums kwam geld binnen, volgt uit een vrijgekomen document. Het rapport geeft een kijkje in de enorme zakelijke belangen van de miljardair in het Witte Huis.

Het openbaarmakingsformulier voor Trumps financiën laat volgens persbureau Reuters zien dat activiteiten in de cryptowereld aanzienlijk hebben bijgedragen aan zijn vermogen. De eerder dit jaar gelanceerde memecoin $TRUMP alleen zou goed zijn voor honderden miljoenen aan inkomsten, al is niet duidelijk hoe die inkomsten precies door Trump en zijn zakenpartners zijn verdeeld.

In totaal meldde de president bezittingen ter waarde van minstens 1,6 miljard dollar, berekende Reuters. Zijn vermogen loopt uiteen van bedrijven in crypto tot vastgoed, en een groot deel is op papier verbonden aan zijn aandeel in Trump Media & Technology Group.